Ugly Americans
Folge 2: Callie und ihre Schwester
21 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 12
Nachdem sich Callie weigert ihre arrangierte Ehe mit Twayne durchzuziehen, holen Callies Eltern ihre zweite Tochter, die ihren Platz einnehmen soll.
Ugly Americans
Genre:Animation, Comedy, Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central