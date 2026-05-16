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Ugly Americans

Die Höllenfahrt

Comedy CentralStaffel 2Folge 3vom 16.05.2026
Die Höllenfahrt

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Ugly Americans

Folge 3: Die Höllenfahrt

21 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Das Ende seiner Lieblings-TV-Show Dishonorable Discharge lässt Grimes depressiv werden. Mark muss ihm helfen seine unerklärliche Verbundenheit zur Serie zu überwinden. Dabei stoßen sie auf eine tiefliegende Erinnerung.

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