Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 03.06.2023: Verkorkstes in Florida
23 Min.Folge vom 03.06.2023
Es wird hässlich – im Paradies: Drei Häuser in Florida wetteifern um die Chance, von der Stararchitektin Alison Victoria für 150.000 Dollar renoviert zu werden. Retta besucht ein Haus, das sich innen und außen wie die Titanic anfühlt, ein großes grünes Haus mit einem hässlichen Hinterhof und zuletzt ein Familien-Strandhaus ohne Wände, das seltsame Winkel und keine Privatsphäre aufweist. Welches Altbraumhaus aus Florida zieht in die Endrunde ein?
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
