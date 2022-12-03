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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Schräges im Südosten

HGTVFolge vom 03.12.2022
Schräges im Südosten

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 03.12.2022: Schräges im Südosten

22 Min.Folge vom 03.12.2022

Retta macht sich im Südosten der USA auf die Suche nach den schlimmsten Eigenheimen. In North Carolina steht das Zuhause eines Paares, das aus verschiedenen Materialien zusammengeschustert wurde. Wellblech, Naturstein, grüner Gasbeton … kann es noch schlimmer werden? Ja, sagt die 23-jährige Besitzerin des nächsten Hauses. Von ihrem Vater bekam sie ein sanierungsbedürftiges Haus geschenkt, das optisch einem Albtraum gleicht. Und zu guter Letzt besucht Retta ein verpfuschtes Familienhaus aus Holz mit vielen Nachteilen, wie einem tiefer gelegenen Wohnzimmer.

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