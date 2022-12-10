Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 10.12.2022: Wohnsünden im Westen
23 Min.Folge vom 10.12.2022
Auch im Westen zahlt sich Hässlichkeit aus. Das neue Haus einer Familie steht in brütender Hitze mitten im Flachland Kaliforniens und erinnert mit seiner Einrichtung an einen Indoor-Dschungel voller skurriler Überraschungen. Das erste Eigenheim eines Pärchen ist dagegen gar kein Haus, sondern eine schlecht ausgebaute Scheune mit einer geschmacklosen Einrichtung. Und im Surfer-Paradies Pacifica besucht Retta ein Paar, das von einem Hausboot jüngst in ein maritimes Strandhaus mit undichten Fenstern gezogen ist und mit der Renovierung mehr als überfordert ist.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
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