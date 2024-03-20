Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Der Mittlere Westen - bemalte Wände & Beutelratten

HGTVFolge vom 20.03.2024
Der Mittlere Westen - bemalte Wände & Beutelratten

Der Mittlere Westen - bemalte Wände & Beutelratten Jetzt kostenlos streamen

Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 20.03.2024: Der Mittlere Westen - bemalte Wände & Beutelratten

23 Min.Folge vom 20.03.2024

Im Mittleren Westen sucht Komikerin Retta weiter nach dem hässlichsten Haus der USA. Es geht um ein baufälliges viktorianisches Haus, das hundert Jahre zu spät gebaut wurde, ein heruntergekommenes Haus, das zu Tode tapeziert wurde, und ein Haus mit schrecklichen handgemalten Wandmalereien in jedem Zimmer. Welches der drei Objekte bleibt Retta in punkto Hässlichkeit am meisten im Gedächtnis?

Alle verfügbaren Folgen