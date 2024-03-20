Der Mittlere Westen - bemalte Wände & Beutelratten Jetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 20.03.2024: Der Mittlere Westen - bemalte Wände & Beutelratten
23 Min.Folge vom 20.03.2024
Im Mittleren Westen sucht Komikerin Retta weiter nach dem hässlichsten Haus der USA. Es geht um ein baufälliges viktorianisches Haus, das hundert Jahre zu spät gebaut wurde, ein heruntergekommenes Haus, das zu Tode tapeziert wurde, und ein Haus mit schrecklichen handgemalten Wandmalereien in jedem Zimmer. Welches der drei Objekte bleibt Retta in punkto Hässlichkeit am meisten im Gedächtnis?
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.