Der Norden - undicht & unterirdischJetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 13.03.2024: Der Norden - undicht & unterirdisch
22 Min.Folge vom 13.03.2024
Chaos, Katzen und ein Hobbit-Haus: Drei hässliche Häuser im Norden konkurrieren um die Chance einer Luxusrenovierung! Diesmal geht es um ein furchterregendes, von der Mardi-Gras-Parade inspiriertes Haus, ein Haus auf der Erde, das für einen Hobbit geeignet zu sein scheint und ein unpassendes Haus mit viel zu vielen Katzen. Nur ein Objekt wird am Ende ins Finale einziehen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.