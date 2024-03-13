Der Westen - hässlich, aber coolJetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 13.03.2024: Der Westen - hässlich, aber cool
23 Min.Folge vom 13.03.2024
Retta ist im Westen der USA unterwegs, um drei weitere schlimme Wohnhaussünden anzusehen: Es geht um eine weitläufige Partybude, deren furchtbare Dekoration für Furore sorgt, eine rätselhafte Sammlung von Stein- und Holzanbauten, die keinen Sinn ergeben, und ein winziges Dreieckshaus, bei dem man das Gefühl hat, die Wände würden einem auf den Leib rücken. Aber welches der Häuser schafft es in die Endrunde?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.