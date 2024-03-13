Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Der Westen - hässlich, aber cool

HGTV
Folge vom 13.03.2024
Der Westen - hässlich, aber cool

Der Westen - hässlich, aber coolJetzt kostenlos streamen

Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 13.03.2024: Der Westen - hässlich, aber cool

23 Min.Folge vom 13.03.2024

Retta ist im Westen der USA unterwegs, um drei weitere schlimme Wohnhaussünden anzusehen: Es geht um eine weitläufige Partybude, deren furchtbare Dekoration für Furore sorgt, eine rätselhafte Sammlung von Stein- und Holzanbauten, die keinen Sinn ergeben, und ein winziges Dreieckshaus, bei dem man das Gefühl hat, die Wände würden einem auf den Leib rücken. Aber welches der Häuser schafft es in die Endrunde?

