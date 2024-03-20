Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 20.03.2024: Eleganz statt Engel
45 Min.Folge vom 20.03.2024
Fünf Häuser haben es ins Finale geschafft: die Hobbit-Hütte, die Labyrinth-Lodge, der geschmacklose Engelspalast, eine gläserne Todesfalle und das Beutelratten-Bootshaus. Aber welches der Häuser ist das allerhässlichste der USA? Retta krönt das Gewinnerhaus und verkündet, wer die Luxus-Renovierung in Höhe von 150.000 Dollar von Star-Designerin Alison Victoria erhält.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.