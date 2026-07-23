Vom kuriosen Knast zum TraumhausJetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 23.07.2026: Vom kuriosen Knast zum Traumhaus
44 Min.Folge vom 23.07.2026
Die Reise durch Amerikas außergewöhnlichste Häuser erreicht ihren Höhepunkt, als Moderatorin Retta das Gewinnerhaus der Staffel bekannt gibt. Anschließend übernimmt Alison Victoria und verwandelt das bisherige Sorgenkind mit einem Budget von 150.000 Dollar grundlegend. Aus einem der ungewöhnlichsten Häuser des Landes entsteht Schritt für Schritt ein individuelles Traumzuhause.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.