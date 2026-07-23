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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Vom kuriosen Knast zum Traumhaus

HGTVFolge vom 23.07.2026
Vom kuriosen Knast zum Traumhaus

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 23.07.2026: Vom kuriosen Knast zum Traumhaus

44 Min.Folge vom 23.07.2026

Die Reise durch Amerikas außergewöhnlichste Häuser erreicht ihren Höhepunkt, als Moderatorin Retta das Gewinnerhaus der Staffel bekannt gibt. Anschließend übernimmt Alison Victoria und verwandelt das bisherige Sorgenkind mit einem Budget von 150.000 Dollar grundlegend. Aus einem der ungewöhnlichsten Häuser des Landes entsteht Schritt für Schritt ein individuelles Traumzuhause.

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