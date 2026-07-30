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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Die Backstein-Pizzahütte

HGTVFolge vom 30.07.2026
Die Backstein-Pizzahütte

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 30.07.2026: Die Backstein-Pizzahütte

22 Min.Folge vom 30.07.2026

Drei ungewöhnliche Häuser aus dem Mittleren Westen kämpfen um eine Renovierung im Wert von 150.000 Dollar durch Alison Victoria. Mit dabei sind eine betonartige Höhle, eine ehemalige Bank und ein Backsteinhaus, das eher an eine Pizzeria als an ein Wohnhaus erinnert. Welches der Objekte erhält die Chance auf einen kompletten Neuanfang?

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