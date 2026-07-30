Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 30.07.2026: Die Backstein-Pizzahütte
22 Min.Folge vom 30.07.2026
Drei ungewöhnliche Häuser aus dem Mittleren Westen kämpfen um eine Renovierung im Wert von 150.000 Dollar durch Alison Victoria. Mit dabei sind eine betonartige Höhle, eine ehemalige Bank und ein Backsteinhaus, das eher an eine Pizzeria als an ein Wohnhaus erinnert. Welches der Objekte erhält die Chance auf einen kompletten Neuanfang?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.