Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 30.07.2026: Haus der Drachen
22 Min.Folge vom 30.07.2026
Drei besonders auffällige Häuser aus der Mid-Atlantic-Region hoffen auf eine Verwandlung durch Alison Victoria. Zur Auswahl stehen ein Haus voller Drachenmotive, ein Zuhause mit einer überwältigenden Kunstsammlung und eine opulente viktorianische Villa mit Hang zum Dramatischen. Nur eines der drei Objekte wird am Ende komplett umgestaltet.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.