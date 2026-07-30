Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 30.07.2026: Das Haus mit Pfeifenorgel
22 Min.Folge vom 30.07.2026
In Neuengland konkurrieren drei außergewöhnliche Häuser um die Chance auf eine umfassende Modernisierung. Darunter befinden sich ein kunstvoll gestaltetes Zuhause, eine ehemalige Kirche mit problematischen Altlasten sowie ein einst glamouröses Haus, dessen Glanz längst verblasst ist. Alison Victoria steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.