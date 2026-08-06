Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 06.08.2026: Papas Musterhaus
22 Min.Folge vom 06.08.2026
Im Südwesten der USA konkurrieren ein überdimensioniertes Pseudo-Schloss, ein extravagantes Anwesen ohne Privatsphäre und ein rundes Haus, das optisch in einer anderen Zeit stehen geblieben ist miteinander. Am Ende entscheidet sich, welches Objekt eine Renovierung am meisten nötig hat.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.