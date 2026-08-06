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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Papas Musterhaus

HGTVFolge vom 06.08.2026
Papas Musterhaus

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 06.08.2026: Papas Musterhaus

22 Min.Folge vom 06.08.2026

Im Südwesten der USA konkurrieren ein überdimensioniertes Pseudo-Schloss, ein extravagantes Anwesen ohne Privatsphäre und ein rundes Haus, das optisch in einer anderen Zeit stehen geblieben ist miteinander. Am Ende entscheidet sich, welches Objekt eine Renovierung am meisten nötig hat.

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