Vom Kunstunfall zum rosaroten TraumJetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 06.08.2026: Vom Kunstunfall zum rosaroten Traum
45 Min.Folge vom 06.08.2026
Die Suche nach Amerikas hässlichstem Haus erreicht ihren Höhepunkt. Moderatorin Retta verkündet, welches Objekt die Staffel für sich entscheidet und damit die begehrte Renovierung im Wert von 150.000 Dollar gewinnt. Anschließend übernimmt Alison Victoria und verwandelt das einstige Problemhaus mit einer umfassenden Renovierung in ein echtes Traumhaus.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.