Um die Welt mit Willy Fog
Folge 21: Der Spezialzug
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Freunde sitzen mitten in der Einöde in Amerika fest. Da in nächster Zeit keine Züge mehr vorbeikommen werden, nutzen sie eine Draisine, um nach Omaha zu gelangen. Doch unterwegs kommt ihnen plötzlich ein Zug auf ihrer Schiene entgegen ...
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983