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Um die Welt mit Willy Fog

Das Geisterschiff

DeAPlanetaStaffel 1Folge 23vom 01.04.2026
Das Geisterschiff

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 23: Das Geisterschiff

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde müssen mit ansehen, wie die China ohne sie nach Liverpool aufbricht. Nun versuchen sie, ein anderes Schiff zu finden, das sie nach Europa bringen kann. Sie stoßen auf die Henrietta, die nach Bordeaux fährt, und können den Kapitän davon überzeugen, sie an Bord aufzunehmen.

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