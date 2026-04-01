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Um die Welt mit Willy Fog

Willy Fog wird verhaftet

Staffel 1Folge 25vom 01.04.2026
Willy Fog wird verhaftet

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 25: Willy Fog wird verhaftet

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde kommen in Liverpool an und müssen sich nun schleunigst auf den Weg nach London machen, um die Wette noch zu gewinnen. Doch dann wird Willy von Dix verhaftet, weil dieser noch immer denkt, dass Willy ein Bankräuber ist.

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