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Um die Welt mit Willy Fog

Die letzte Entscheidung

DeAPlanetaStaffel 1Folge 26vom 01.04.2026
Die letzte Entscheidung

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 26: Die letzte Entscheidung

24 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy denkt, dass er die Wette verloren hat. Doch dann stellen er und seine Freunde fest, dass sie durch die Zeitverschiebung während ihrer Reise um die Welt einen ganzen Tag gewonnen haben. In letzter Sekunde eilen sie zu Willys Herrenclub, um die Wette doch noch zu gewinnen.

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