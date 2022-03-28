Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz
Folge vom 28.03.2022: Familie Spring
44 Min.Folge vom 28.03.2022
Jana und ihre drei Teenager sind vor einigen Monaten in ein kleineres Haus gezogen. Doch sie verbringen mehr Zeit im Garten als im Haus, denn drinnen fehlt es an Platz und Charme. Luke und Clint müssen einen Weg finden, ein warmes und gemütliches Nest mit hohem Wohlfühlfaktor für die Familie zu schaffen. Dazu gehört, das Haus mit natürlichem Licht zu erfüllen, den provisorischen Campingtisch gegen eine richtige Essecke mit dem Landhaustisch von Janas Mann auszutauschen und eine bessere Raumaufteilung zu gewährleisten. Janas Liebe zu kräftigen Farben und Tradition kommt Luke mit besonderen Designakzenten und Erinnerungsstücken nach.
