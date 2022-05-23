Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz
Folge vom 23.05.2022: Das Juwel unter dem Dach
44 Min.Folge vom 23.05.2022
Eine Familie hat Zwillinge und einen adoptierten Sohn – und damit sind sie zu fünft. Und obwohl ihr Haus viel zu eng ist, würden sie nie ausziehen. Da die Kinde älter werden und mehr Platz brauchen, wünschen sie sich das das Fachwissen von Clint und Luke. Für das verschachtelte Haus planen die beiden Experten eine neue Raumaufteilung und einen Anbau, mit dem sich die Wohnfläche verdoppelt. Die Kinder bekommen neben ihren eigenen Zimmern sogar einen Gemeinschaftsraum zum Spielen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.