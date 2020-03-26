Zum Inhalt springenBarrierefrei
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Illustrationen fürs Entrée

HGTV Folge vom 26.03.2020
Illustrationen fürs Entrée

Illustrationen fürs EntréeJetzt kostenlos streamen

Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Folge vom 26.03.2020: Illustrationen fürs Entrée

21 Min. Folge vom 26.03.2020

Jeder kann eine Wohnung wie aus dem Katalog haben, aber ein Zuhause sollte die Geschichte der Familie erzählen, die dort lebt. Für ihr erstes Projekt für Umbau mit Herz kombiniert Innendesignerin Grace Mitchell persönliche Elemente, Tapeten und eine Windmühle, um das Haus ihrer Kunden in ein Zuhause zu verwandeln. Sie berücksichtigt Tristas Liebe zum Gärtnern und Kochen und den Familienstammbaum von Mark.

