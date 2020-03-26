Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 26.03.2020: Illustrationen fürs Entrée
21 Min.Folge vom 26.03.2020
Jeder kann eine Wohnung wie aus dem Katalog haben, aber ein Zuhause sollte die Geschichte der Familie erzählen, die dort lebt. Für ihr erstes Projekt für Umbau mit Herz kombiniert Innendesignerin Grace Mitchell persönliche Elemente, Tapeten und eine Windmühle, um das Haus ihrer Kunden in ein Zuhause zu verwandeln. Sie berücksichtigt Tristas Liebe zum Gärtnern und Kochen und den Familienstammbaum von Mark.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.