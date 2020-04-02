Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 02.04.2020: Grün ist Trumpf
21 Min.Folge vom 02.04.2020
Dem Haus von Familie Anthis aus Texas fehlt es an Persönlichkeit. Grace Mitchell wird gerufen, um den äußeren Eindruck, die Küche und das Kinderzimmer umzugestalten. Die Wohnexpertin nutzt die Leidenschaft des Paares zum Kochen und entwirft einen Küchenbereich voller Geschichten. Räume im Obergeschoss werden getauscht, um ein perfektes Spielzimmer zu erschaffen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.