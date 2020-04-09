Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 09.04.2020: Vom Dunkel ins Licht
22 Min.Folge vom 09.04.2020
Miss Grace bringt nach einer schwierigen Zeit wieder Licht in das beengte Häuschen von Familie Findley. Die Familie lebt in Fort Worth in Texas, liebt aber das Meer und den Strand - daher verwandelt die Innendesignerin das Objekt in ein Strandhaus. Im Zentrum steht der Kamin, der dem Zuhause einen völlig neuen Look verleiht.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
