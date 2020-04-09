Ein Date unterm SternenhimmelJetzt kostenlos streamen
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 09.04.2020: Ein Date unterm Sternenhimmel
22 Min.Folge vom 09.04.2020
Amy und Isaac sammeln schönes Geschirr und laden regelmäßig Freunde und Familie zu Dinner-Partys ein. Doch der Platz in der Küche ist eng. Miss Grace und ihr Team verbinden Küche und Wohnzimmer zu einem großen Esszimmer, es wird zum Herzstück des Hauses. Das eigentliche Highlight kommt beim Blick nach oben zum Vorschein: Grace ist zu Tränen gerührt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.