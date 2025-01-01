Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 15: Die Entführten
41 Min.Ab 12
Bereits vor tausenden von Jahren gab es Menschen, die erzählten, von Aliens entführt worden zu sein. Auch heutzutage tauchen immer wieder solche Fälle auf. Angeblich wurden bei Untersuchungen der Entführungsopfer nach deren Befreiung außerirdische implantierte Gegenstände unter der Haut gefunden ...
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC