Unfall, Selbstmord oder Mord?

Der Pakt

Staffel 3Folge 10vom 27.05.2025
Folge 10: Der Pakt

41 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Am 6. Mai 2017 findet ein Jäger in Utah ein erhängtes Mädchen im Wald. Bei der Toten handelt es sich um die erst 17-jährige Jchandra Brown, für deren Familie eine Welt zusammenbricht. Am Tatort finden die Ermittler ein erschütterndes Video, das die letzten Minuten der Jugendlichen zeigt - ein Video, das Tyerell Przybycien, ein Freund von ihr, aufgenommen hat.

SAT.1 GOLD
