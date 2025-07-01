Tod eines GeschäftsmannsJetzt kostenlos streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 19: Tod eines Geschäftsmanns
41 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
Am 16. September 1987 wählt Susie Mowbray den Notruf und meldet, dass sich ihr Mann Bill erschossen hat. Da das Opfer bereits in der Vergangenheit versucht hatte, sich umzubringen, gehen die Beamten von einem Selbstmord aus und beschließen, den Tatort erst am nächsten Tag zu untersuchen. Die hinterbliebene Ehefrau sorgt jedoch dafür, dass jegliche Spuren vor Ort beseitigt werden ...
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
