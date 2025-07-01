Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Dunkle Prophezeiung

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 20vom 01.07.2025
Dunkle Prophezeiung

Dunkle ProphezeiungJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 20: Dunkle Prophezeiung

41 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

Am 19. Juni 2004 verschafft sich die Polizei Zutritt zum Haus von Familie Kaneko in Idaho. Sowohl Laura als auch Lorraine Kaneko wurden seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen, weshalb Sorge um das Wohlergehen der beiden Frauen besteht. In der mit Müll übersäten Unterkunft stoßen die Beamten schließlich auf die Leichen von Mutter und Tochter. Doch wie konnte es so weit kommen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 4 Staffeln und Folgen