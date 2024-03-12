Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 8: Böses Erbe
40 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 12
Der Tod einer alten Frau wirft Fragen auf: Marina Calabro wird am 19. Dezember 2001 tot in ihrem Haus aufgefunden. Alles sieht nach einem tragischen Sturz aus, doch die Spuren am Tatort lassen die Ermittler am Tathergang zweifeln. Fast ein Jahr später liefert ein Informant schließlich einen entscheidenden Hinweis ...
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
