Unforgettable
Folge 116: Gebrochene Herzen
42 Min.Ab 12
Carrie und ihr Team untersuchen den Tod des Bankdirektors Jason Kubiak, der scheinbar aus einem Flugzeug in ein Baseballstadion gestürzt ist. Wie sich herausstellt, wurde er vor seinem Tod dazu gezwungen, seine eigene Bank auszurauben. Weiß Jasons Lebensgefährtin Sarah mehr über den Mord, als sie zugibt? Privat stehen für Carrie harte Zeiten an: Steve ist der Meinung, dass er als Mafia-Sprössling und sie als Kriminalbeamtin kein ideales Paar abgeben ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
