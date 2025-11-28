Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 28.11.2025
Das Riesenspinnennetz

Das RiesenspinnennetzJetzt kostenlos streamen

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 10: Das Riesenspinnennetz

42 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Experten analysieren unerklärliche Aufnahmen aus Überwachungskameras: In Texas wird ein riesiges Spinnennetz gesichtet, das einen Menschen fangen könnte. Und: In Baltimore verschwindet eine Straße in einem dunklen Loch.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Kabel Eins Doku

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Alle 1 Staffeln und Folgen