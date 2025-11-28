Staffel 2Folge 12vom 28.11.2025
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 12: Ein Zug in die Hölle
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Experten analysieren unerklärliche Aufnahmen aus Überwachungskameras: Mitten in die chinesische Einöde bricht plötzlich ein dämonisch aussehender Zug ein, der Flammen in die Nacht spuckt.
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd