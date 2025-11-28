Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 28.11.2025
Der blutrote Fluss

Folge 8: Der blutrote Fluss

44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Mysteriöse rote Lichter flackern auf dem Himmel über den Alpen auf. Und: Warum reißt eine Meute Hunde ein Auto auseinander?

