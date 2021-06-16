Kann ein Muttersöhnchen töten?Jetzt kostenlos streamen
Unschuldig verurteilt?
Folge vom 16.06.2021: Kann ein Muttersöhnchen töten?
44 Min.Folge vom 16.06.2021Ab 12
Chris Anderson und Fatima Silva sind in Lapeer, Michigan, wo es viel Kriminalität, aber kaum Morde gibt. Deshalb sorgte ihr neuer Fall für viel Aufsehen: Ein Student wurde wegen des Mordes an seiner Freundin verurteilt. Seine Eltern sagen jedoch, dass der wahre Täter nie gefasst wurde. Im November 2011 wird die 20-jährige Andrea Eliber vermisst. Nach kurzer Suche findet man sie tot im Haus ihrer Tante. Ihre Leiche ist auf einem Stuhl im Keller platziert und hat einen Kopfschuss. Wenig später wird Andreas Freund, der 19-jährige KC Grondin verhaftet und im Anschluss zu lebenslanger Gefängnisstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt.
