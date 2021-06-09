Unschuldig verurteilt?
Folge vom 09.06.2021: Mord im Club
44 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 12
Chris Anderson und Fatima Silva sind in Harvey, Louisiana, und befassen sich mit einem bekannten Verbrechen, für das Rapper C-Murder im Gefängnis sitzt. Im Januar 2002 feiert der Star, der mit bürgerlichem Namen Corey Miller heißt, in einem vollen Nachtclub, in dem sich auch Steve Thomas, einer seiner Fans, aufhält. Plötzlich bricht ein Streit aus, bei dem mehrere Personen auf Thomas losgehen. Am Ende stirbt der 16-Jährige durch einen Schuss in die Brust. Wenig später wird Corey Miller verhaftet und in einem Indizienprozess schuldig gesprochen. Seitdem verbüßt er eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung.
