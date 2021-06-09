Schweigen ist Silber, Reden ist KnastJetzt kostenlos streamen
Unschuldig verurteilt?
Folge vom 09.06.2021: Schweigen ist Silber, Reden ist Knast
44 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 12
Am 23. Februar 1990 steigt der 18-jährige Craig White mit seinem 28-jährigen Cousin Jesse Watkins in einen Pick-up. Beide fahren los, und Craig wird nie mehr gesehen. 17 Jahre lang tut sich in dem Fall nichts, es gibt keine Spur und keine Leiche. Doch dann wird Jesse Watkins verhaftet, da man ihm vorwirft, seinen Cousin ermordet zu haben. Grund dafür: Er soll im Beisein dreier Zeugen über den Mord an seinem Cousin geprahlt haben. Seitdem sitzt Watkins im Gefängnis, wo er eine Haftstrafe von 45 Jahren verbüßt. Chris Anderson und Fatima Silva treffen sich mit Watkins Angehörigen, um ihre Bitte um Gerechtigkeit zu hören.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
