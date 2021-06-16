Unschuldig verurteilt?
Folge vom 16.06.2021: Wetteinsatz: lebenslänglich
Fatima Silva und Chris Anderson sind in Palm Beach, Florida, wo die Reichsten der Reichen wohnen. Hier wurde im Juni 1996 die millionenschwere, 71-jährige Geraldine Pucillo ermordet. Die alte Dame wurde in ihrer Dusche erdrosselt. Offenbar war sie Opfer eines Raubüberfalls, denn es fehlte Schmuck im Wert von 16.000 Dollar. Wochenlang gibt es keine heiße Spur, bis die Polizei den 32-jährigen Kammerjäger Kim Cain als Verdächtigen präsentiert. Er hatte Geraldine Haus vor deren Ermordung von Ungeziefer befreit, außerdem soll er wettsüchtig gewesen sein. Cain wird zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt.
