Unschuldig verurteilt?
Folge vom 23.06.2021: Der eiskalte Ehemann
44 Min.Folge vom 23.06.2021Ab 12
Lithonia in Georgia ist das Ziel von Fatima Silva und Chris Anderson. Gewalt gehört hier zum Alltag, doch ihr aktueller Fall hat sich bei den Leuten eingebrannt: Ein Mann soll seine Ehefrau ermordet haben, doch seine Angehörigen glauben an einen Justizirrtum. Barbara Mikell wird tot in einem Motelzimmer gefunden, ein blutiges Kissen verdeckt ihr von Schüssen durchlöchertes Gesicht. Schnell fällt der Verdacht auf Ehemann Joseph Perry Mikell, der wenig später verhaftet wird. In einem Indizienprozess wird er als Ehebrecher porträtiert, der seine Frau beseitigt hat, und zu lebenslanger Haft verurteilt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.