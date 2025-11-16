Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Essen - mit Zooey Deschanel

Gute Fette, schlechte Fette

Staffel 1Folge 1vom 16.11.2025
Folge 1: Gute Fette, schlechte Fette

22 Min.Folge vom 16.11.2025

Ganz ehrlich: Fett ist köstlich. Anders als gedacht, soll es außerdem nahrhaft sein. Sollten wir alle fettiger essen? Zooey Deschanel filtert die richtigen Fette und Öle für uns heraus und macht Schluss mit unnötigen Mythen.

Unser Essen - mit Zooey Deschanel
