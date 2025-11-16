Unser Essen - mit Zooey Deschanel
Folge 3: Die Müsli-Matrix
22 Min.Folge vom 16.11.2025
Zuckerbombe oder buntes Allerlei - heutige Frühstücksflocken haben sich weit von ihrem Ursprung entfernt. Gemeinsam mit ihrem Team sucht Zooey Deschanel nach neuen Wegen, um eine gesündere Form von Müsli auf den Tisch zu zaubern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Essen - mit Zooey Deschanel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.