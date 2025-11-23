Unser Essen - mit Zooey Deschanel
Folge 4: Grün und gesund
23 Min.Folge vom 23.11.2025
Zooey Deschanel erhält Tipps, wie aus langweiligem Grünzeug köstliche Gerichte werden. Die Profis Dariany Santana und Kevin Curry zeigen der Schauspielerin “grüne” Trends und zeigen uns, an welchen grünen Lebensmitteln kein Weg vorbeiführt.
Unser Essen - mit Zooey Deschanel
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.