Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

sixxStaffel 3Folge 2vom 02.10.2023
50 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6

Katie und Tom haben vor einigen Jahren ein Reihenhaus in Surry Hills erworben. Während sich Tom eine Zukunft in dem Eigenheim vorstellt, bereut Katie den Kauf und findet, dass das Anwesen eher "Draculas Schloss" gleicht. Nun sind die Experten Andrew und Neale gefragt. Kann der Innenarchitekt aus der Gruft ein Märchenschloss zaubern oder wird der Immobilienmakler das Paar zum Umzug bewegen?

sixx
