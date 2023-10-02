Draculas Schloss oder Traumhaus?Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Draculas Schloss oder Traumhaus?
50 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6
Katie und Tom haben vor einigen Jahren ein Reihenhaus in Surry Hills erworben. Während sich Tom eine Zukunft in dem Eigenheim vorstellt, bereut Katie den Kauf und findet, dass das Anwesen eher "Draculas Schloss" gleicht. Nun sind die Experten Andrew und Neale gefragt. Kann der Innenarchitekt aus der Gruft ein Märchenschloss zaubern oder wird der Immobilienmakler das Paar zum Umzug bewegen?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited