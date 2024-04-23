Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Ein Haus für die nächste Generation

sixxStaffel 5Folge 3vom 23.04.2024
Folge 3: Ein Haus für die nächste Generation

51 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 6

Tamara und Stef wohnen in einem Haus, das von Tamaras italienischen Großeltern in den 1970er Jahren gebaut wurde. Obwohl die junge Frau ihr Zuhause liebt und dort eine Familie gründen möchte, kommt sie mit dem unpraktischen Grundriss nicht zurecht. Sie hofft, dass Neale mit dem Umbau eine bessere Raumaufteilung schaffen kann. Stef ist der Meinung, dass ein Umzug für die Familienplanung sinnvoller wäre und freut sich auf die Besichtigungen mit Andrew.

