Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Ermittlungen im Frauenknast.

Ermittlungen im Frauenknast.Jetzt ohne Werbung streamen

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

Folge 3: Ermittlungen im Frauenknast.

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Niedrig und Kuhnt ermitteln diesmal im Frauenknast. Eine Insassin wird ermordet. Seltsam: Die Überwachungskameras haben nicht funktioniert. Dann stellt sich heraus: Die Gefangene war schmerzmittelabhängig - und sie hatte eine Affäre. Im zweiten Fall hat ein Mann seine Strafe im Gefängnis bereits abgesessen, doch seine Freiheit währt nur kurz. Rechte: Sat.1 Gold

Alle Staffeln im Überblick

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
SAT.1 GOLD

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

Alle 1 Staffeln und Folgen