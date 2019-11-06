Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 7: Drogenmorde
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Conny Niedrig und Bernie Kuhnt blicken auf zwei Morde zurück, bei denen Drogen eine Rolle spielten. Im ersten Fall wird der Dealer Ahmet getötet. Hier könnte Eifersucht ein Motiv sein. Im zweiten Fall gerät ein Familienvater in Verdacht, den Freund seiner drogensüchtigen Tochter umgebracht zu haben. Niedrig und Kuhnt erklären, was das Spannende an den Fällen war und wie sie vorgingen, um die Morde aufzuklären. Rechte: Sat.1 Gold
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
