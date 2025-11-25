Unsere kleine Farm
Folge 165: Die neue Nellie (1)
43 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Seitdem Nellie nach New York gegangen ist, leidet ihre Mutter, Mrs. Oleson, an Depressionen. Um über den Verlust ihrer geliebten Tochter hinwegzukommen, entschließt sie sich, ein Kind zu adoptieren. Natürlich muss das Adoptivkind schon ein ganz besonderes Mädchen sein. Zum Entsetzen des armen Mr. Oleson entscheidet sich seine Frau für ein völlig ungezogenes und ständig randalierendes Mädchen, das nur einen Vorteil hat: Es gleicht ihrer Nellie bis aufs Haar.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution