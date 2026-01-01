Unsere kleine Farm
Folge 22: Zurück nach Wisconsin?
47 Min.
Ein Tornado richtet schwere Schäden an: Das Wohnhaus der Ingalls wird beschädigt, einige Tiere werden getötet und die gesamte Ernte wird vom Sturm vernichtet. Charles, der das Unwetter als Gottesurteil begreift, beschließt, die Farm zu verkaufen. Er will nach Wisconsin zurückgehen, wo die Familie früher gelebt hat. Die kleine Laura setzt alles daran, ihrem Vater diesen Plan auszureden - vergeblich. Doch dann treten die Käufer der Farm vom Kauf zurück. Noch ein Gottesurteil?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH