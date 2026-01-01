Unsere kleine Farm
Folge 22: Goldsucher unterwegs (1)
48 Min.
Die wirtschaftliche Depression macht der Familie Ingalls zu schaffen. Als es auch noch zu mehreren Missernten kommt, müssen Charles und seine Familie Walnut Grove verlassen. Sie beschließen, ihr Glück in den Lagern der Goldwäscher zu versuchen. Gemeinsam mit den Edwards packen sie ihre Sachen zusammen und ziehen in die raue und nicht ungefährliche Umgebung der Menschen, die nur eines interessiert: Gold, Gold, Gold. Schnell zweifeln sie an dem gefassten Entschluss ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH