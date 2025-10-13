Unsere kleine Farm
Folge 103: Väter und Söhne
44 Min.Folge vom 13.10.2025
Andrew und Albert brechen zu einer mehrtägigen Wanderung auf. Sie wollen sich endlich als richtige Männer beweisen. Da Charles und Jonathan glauben, dass ihre Söhne bald aufgeben, folgen sie ihnen. Doch während sich die Kinder problemlos Nahrung und warme Betten verschaffen, hungern und frieren die Väter. Doch dann kommt es zu einem unerfreulichen Zwischenfall: Die Jungs werden von einem schrecklich aussehenden Mann von ihrem Lagerfeuer vertrieben.
Unsere kleine Farm
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MGM International Television Distribution